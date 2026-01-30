إعلان

بالشماريخ.. احتفالات داخل حزب الوفد بفوز السيد البدوي برئاسة الحزب

كتب- عمرو صالح:

06:11 م 30/01/2026
احتفل عدد من أعضاء حزب الوفد مساء اليوم بفوز الدكتور السيد البدوي بمقعد رئيس الحزب خلال الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة مستخدمين الشماريخ و المفرقعات الهوائية وسط حالة من الفرحة الغامرة بين الحاضرين وذلك بالمقر الرئيسي للحزب.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد قد أعلنت فوز السيد البدوي برئاسة حزب الوفد بعد حصوله على 1312 صوت مقارنة بمنافسة الدكتور هاني سري الدين الذي حصل على 1294 صوت

