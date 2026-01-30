بالشماريخ.. احتفالات داخل حزب الوفد بفوز السيد البدوي برئاسة الحزب

وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن المرور الميداني على مشروعات صحية بـ 10 محافظات

احتفل عدد من أعضاء حزب الوفد مساء اليوم بفوز الدكتور السيد البدوي بمقعد رئيس الحزب خلال الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة مستخدمين الشماريخ و المفرقعات الهوائية وسط حالة من الفرحة الغامرة بين الحاضرين وذلك بالمقر الرئيسي للحزب.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد قد أعلنت فوز السيد البدوي برئاسة حزب الوفد بعد حصوله على 1312 صوت مقارنة بمنافسة الدكتور هاني سري الدين الذي حصل على 1294 صوت