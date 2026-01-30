إعلان

فيديو وصور..محمد رمضان يغني مع طفل على كرسي متحرك في هولندا

كتب : سهيلة أسامة

02:37 م 30/01/2026 تعديل في 02:47 م
    رمضان يشارك طفل الغناء
    محمد رمضان يغني مع طفل على كرسي متحرك
    رمضان مع طفل على المسرح

كتبت- سهيلة أسامة:

نشر النجم محمد رمضان مجموعة من الصور، ومقطع فيديو جمعه بطفل شاركه الغناء في حفله الأخير، وهو على كرسي متحرك وسط حفاوة من الجمهور.

وكتب رمضان عبر حسابه على انستجرام:" الطفل العراقي الذي خطف الأنظار في حفلة الليلة في هولندا".

وظهر الفنان محمد رمضان، في موقف إنساني، من حفله الأخير في هولندا، بعدما شارك الغناء مع طفل عراقي على كرسي متحرك.

وينتظر الفنان محمد رمضان عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

