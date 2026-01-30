إعلان

طرح البوستر الرسمي لمسلسل "فخر الدلتا"

كتب : سهيلة أسامة

03:55 م 30/01/2026

مسلسل فخر الدلتا

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "فخر الدلتا" عن بوستر العمل الرسمي، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل "فخر الدلتا" هو أولى بطولات الفنان الشاب أحمد رمزي، وينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الدرامية الكوميدية، إذ يقدم تجربة إنسانية ترتكز على تفاصيل اجتماعية مؤثرة ومواقف درامية متشابكة.

ويقدم رمزي خلال أحداث العمل شخصية محمد صلاح فخر، وهو شاب طموح ويعيش في إحدى قرى الدلتا.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم من بينهم انتصار، خالد زكي، كمال أبو راية، نبيل عيسى، حنان سليمان، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.

مسلسل فخر الدلتا

مسلسل فخر الدلتا أحمد رمزي

