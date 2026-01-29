إعلان

بعد خروجه من المستشفى.. نقل محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين

كتب : منى الموجي

06:42 م 29/01/2026

محيي إسماعيل

كتبت- منى الموجي:

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، نقل الفنان الكبير محيي إسماعيل من المستشفى الذي كان يتواجد به إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد الاطمئنان على حالته الصحية واستقرارها.

وأكدت النقابة في بيان صحفي أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها الدائم على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة لأعضائها من كبار الفنانين، وتقديم كل أوجه الدعم لهم، تقديرًا لما قدموه من عطاء فني كبير عبر سنوات طويلة.

كما أوضحت النقابة أنها تتابع الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بشكل مستمر، وتتمنى له دوام الصحة والعافية، مؤكدة أن أبواب النقابة مفتوحة دائمًا للدعم في أي وقت وأي ظرف.

واختتمت النقابة بيانها بتوجيه الشكر لكل من اهتم وتواصل للاطمئنان على الفنان الكبير. كان محيي إسماعيل، نُقل إلى المستشفى، في ديسمبر الماضي، إثر معاناته من أزمة صحية.

محيي إسماعيل قدم خلال مشواره عددا كبيرا من الأعمال الفنية، بينها: "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "خلي بالك من زوزو"، "شهد الملكة".

