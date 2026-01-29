إعلان

مقتل الفنانة هدى شعراوي على يد خادمتها

كتب : سهيلة أسامة

04:06 م 29/01/2026 تعديل في 05:02 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    هدى شعراوي (3)
  • عرض 6 صورة
    هدى شعراوي (4)
  • عرض 6 صورة
    هدى شعراوي (2)
  • عرض 6 صورة
    هدى شعراوي (6)
  • عرض 6 صورة
    هدى شعراوي (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا وفاة الممثلة السورية هدى شعراوي، التي اشتهرت بدور "أم زكي" في مسلسل "باب الحارة"، وذلك بعد العثور عليها متوفاة داخل منزلها.

وأكد مصدر مطلع لصحيفة "الوطن" السورية، أنه تم العثور على جثمان الفنانة صباح اليوم داخل منزلها، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الوفاة.

فيما أكد موقع et بالعربي، أن الفنانة هدى شعراوي قتلت على يد خادمتها.

وتعد هدى شعراوي من الوجوه الفنية المعروفة في الدراما السورية، وحققت شهرة واسعة بعد تجسيدها شخصية "أم زكي" التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

هدى شعراوي مقتل هدى شعراوي سوريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تأخروا في حقنه بالمصل| وفاة شاب بـ"داء الكلب".. وأسرته: "مس شيطاني"
أخبار المحافظات

تأخروا في حقنه بالمصل| وفاة شاب بـ"داء الكلب".. وأسرته: "مس شيطاني"

بسبب زميله.. إعلامي يكشف مفاجأة عن سر أزمة إمام عاشور والأهلي
رياضة محلية

بسبب زميله.. إعلامي يكشف مفاجأة عن سر أزمة إمام عاشور والأهلي
محافظ المركزي: استرداد 117 مليون جنيه لصالح ضحايا الاحتيال في 2025
أخبار البنوك

محافظ المركزي: استرداد 117 مليون جنيه لصالح ضحايا الاحتيال في 2025
أصيبت بكسر في قدمها.. تفاصيل حالة سوسن بدر الصحية
زووم

أصيبت بكسر في قدمها.. تفاصيل حالة سوسن بدر الصحية
فروق كبيرة.. مقارنة أسعار هواتف آيفون 17 في مصر والسعودية والإمارات
اقتصاد

فروق كبيرة.. مقارنة أسعار هواتف آيفون 17 في مصر والسعودية والإمارات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
ارتدوا الكمامة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
قرار عاجل من الأهلي بإيقاف إمام عاشور وتغريمه مليون ونصف