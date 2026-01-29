مقتل الفنانة هدى شعراوي على يد خادمتها

جلطة في المخ وعملية جراحية.. نجوم على فراش المرض

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا وفاة الممثلة السورية هدى شعراوي، التي اشتهرت بدور "أم زكي" في مسلسل "باب الحارة"، وذلك بعد العثور عليها متوفاة داخل منزلها.

وأكد مصدر مطلع لصحيفة "الوطن" السورية، أنه تم العثور على جثمان الفنانة صباح اليوم داخل منزلها، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الوفاة.

فيما أكد موقع et بالعربي، أن الفنانة هدى شعراوي قتلت على يد خادمتها.

وتعد هدى شعراوي من الوجوه الفنية المعروفة في الدراما السورية، وحققت شهرة واسعة بعد تجسيدها شخصية "أم زكي" التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.