أشرف زكي لـ مصراوي: سامح الصريطي غادر المستشفى اليوم

كتب : مصطفى حمزة

12:19 م 29/01/2026 تعديل في 01:50 م

سامح الصريطي

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تطورات جديدة عن الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي.

وتحدث أشرف زكي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "الحمد لله حالة الصديق العزيز سامح الصريطي، في تحسن مستمر للأفضل".

وتابع زكي: "الحمد لله غادر اليوم المستشفي وعاد لمنزله".

وأكدت نقابة المهن التمثيلية، مؤخرا في بيان لها أن الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي مستقرة، حيث ذابت الجلطة بفضل التدخل الطبي السريع، كما أن درجة الوعي لديه كاملة، ويتلقى المتابعة الطبية اللازمة تحت إشراف فريق من الأطباء المختصين.

