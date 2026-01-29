اليوم.. مصطفى شوقي يقدم "ابن الأصول"

يستعد المطرب مصطفى شوقي، لخوض ثاني تجاربه كممثل، وذلك من خلال المسرحية الاستعراضية الغنائية "ابن الأصول".

ويقوم مصطفى شوقي ببطولة المسرحية، المقرر بداية عرضها مساء غدا الخميس، على مسرح ميامي في وسط البلد.

وتشهد مسرحية "ابن الأصول" عودة المخرج مراد منير، للساحة بعد غياب، وذلك في عمل من تأليفه، ومن بطولة مصطفى شوقي، ميرنا وليد، محمود عامر، حسان العربي، رشا فؤاد، حامد سعيد، ومجموعة من الوجوه الجديدة ليلى مراد، يوسف مراد، عبير مكاوي، نور العزيز، محمود عوض.

يذكر أن المطرب مصطفى شوقي، جسد شخصية الموسيقار سيد درويش، في مسلسل "الضاحك الباكي".