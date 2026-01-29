إعلان

اليوم.. مصطفى شوقي يقدم "ابن الأصول"

كتب : مصطفى حمزة

11:36 ص 29/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مصطفى-شوقي_2
  • عرض 3 صورة
    مصطفى وميرنا_3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد المطرب مصطفى شوقي، لخوض ثاني تجاربه كممثل، وذلك من خلال المسرحية الاستعراضية الغنائية "ابن الأصول".

ويقوم مصطفى شوقي ببطولة المسرحية، المقرر بداية عرضها مساء غدا الخميس، على مسرح ميامي في وسط البلد.

وتشهد مسرحية "ابن الأصول" عودة المخرج مراد منير، للساحة بعد غياب، وذلك في عمل من تأليفه، ومن بطولة مصطفى شوقي، ميرنا وليد، محمود عامر، حسان العربي، رشا فؤاد، حامد سعيد، ومجموعة من الوجوه الجديدة ليلى مراد، يوسف مراد، عبير مكاوي، نور العزيز، محمود عوض.

يذكر أن المطرب مصطفى شوقي، جسد شخصية الموسيقار سيد درويش، في مسلسل "الضاحك الباكي".

مصطفى شوقي مسرحية ابن الأصول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
شئون عربية و دولية

طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
هل صلاة الجماعة في البيت تُجزئ عن المسجد عند العجز؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

هل صلاة الجماعة في البيت تُجزئ عن المسجد عند العجز؟.. أمين الفتوى يجيب
زاد 195 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يحلق لمستوى قياسي جديد بمنتصف التعاملات
اقتصاد

زاد 195 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يحلق لمستوى قياسي جديد بمنتصف التعاملات
أول تعليق من السعودية حول مزاعم رفضها استقبال طحنون بن زايد (فيديو)
شئون عربية و دولية

أول تعليق من السعودية حول مزاعم رفضها استقبال طحنون بن زايد (فيديو)
ضبط سائق نقل جماعي تحرش بسيدة واستولى على حقيبتها بالقاهرة
حوادث وقضايا

ضبط سائق نقل جماعي تحرش بسيدة واستولى على حقيبتها بالقاهرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا