أكد الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل أن الحرب الحالية بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وطهران من جهة أخرى، لا يمكن قراءتها بمنطق الانتصار والهزيمة التقليدي، فهي أقرب إلى "حروب الاستنزاف"، حيث لا يملك العدو الأمريكي الإسرائيلي السيطرة الكاملة، ولا تملك إيران سوى قوتها الصاروخية وقدرتها على التحمل طويل الأمد.

وقال قنديل خلال حديثه لبرنامج "استوديو إكسترا" على شاشة "إكسترا نيوز" إن الضربة الأولى التي استهدفت إيران وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من كبار العسكريين، لم تحقق الهدف المعلن بالقضاء على البرنامج النووي والصاروخي الإيراني.

وأضاف أن استمرار الحرب يضع الخليج في قلب الخسائر، سواء انتهت لصالح إيران أو لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرًا أن طبيعة هذه المواجهة تجعل المنطقة كلها في دائرة الخطر، وأن "الصبر الإيراني" يمثل عنصرًا لا يفهمه الغرب ولا يستطيع التعامل معه.

اقرأ أيضًا:

اللواء أسامة كبير يكشف تفاصيل عملية "العصف المأكول" وتطورات قصف لبنان

أستاذ علوم سياسية: موازين القوة تميل لأمريكا وإسرائيل.. وإيران تركز على الصمود والندية