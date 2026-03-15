عبد الحليم قنديل: الحرب الإيرانية حرب استنزاف.. لا انتصار ولا هزيمة تقليدية

كتب : داليا الظنيني

11:38 م 15/03/2026

أكد الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل أن الحرب الحالية بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وطهران من جهة أخرى، لا يمكن قراءتها بمنطق الانتصار والهزيمة التقليدي، فهي أقرب إلى "حروب الاستنزاف"، حيث لا يملك العدو الأمريكي الإسرائيلي السيطرة الكاملة، ولا تملك إيران سوى قوتها الصاروخية وقدرتها على التحمل طويل الأمد.

وقال قنديل خلال حديثه لبرنامج "استوديو إكسترا" على شاشة "إكسترا نيوز" إن الضربة الأولى التي استهدفت إيران وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من كبار العسكريين، لم تحقق الهدف المعلن بالقضاء على البرنامج النووي والصاروخي الإيراني.

وأضاف أن استمرار الحرب يضع الخليج في قلب الخسائر، سواء انتهت لصالح إيران أو لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرًا أن طبيعة هذه المواجهة تجعل المنطقة كلها في دائرة الخطر، وأن "الصبر الإيراني" يمثل عنصرًا لا يفهمه الغرب ولا يستطيع التعامل معه.

