إيران: أكثر من 54 ألف وحدة تضررت بالغارات الأمريكية الإسرائيلية

كتب : محمود الطوخي

11:41 م 15/03/2026

اثار الغارات على طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الغارات الجوية في إيران ألحقت أضرارا بأكثر من 54 ألف وحدة مدنية في أنحاء البلاد.

أوضحت وكالة أنباء "تسنيم"، الأحد، أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية منذ بدء الحرب تسببت في أضرار جسيمة، لتشمل حصيلة الغارات الجوية في إيران مئات المرافق الطبية.

خسائر المباني بسبب الغارات الجوية في إيران

ذكرت الوكالة، أن 29146 وحدة سكنية تضررت في عدة محافظات، إلى جانب 6851 وحدة تجارية على مستوى البلاد.

وأفادت الوكالة بتضرر 18180 وحدة سكنية وتجارية في محافظة طهران، كنتيجة مباشرة لاستمرار الغارات الجوية في إيران.

تضرر القطاع الطبي جراء الغارات الجوية في إيران

وأشارت إلى أن 236 منشأة طبية وصحية وطارئة وصيدلانية تضررت، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية وقواعد الطوارئ والصيدليات.

وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة الإيرانية أن 16 من العاملين في المجال الطبي قتلوا وأصيب 96 آخرون خلال الضربات المرافقة لموجة الغارات الجوية في إيران.

