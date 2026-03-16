حصل نادي الزمالك على موافقة الجهات الأمنية، بحضور جماهيري كامل، في مواجهة أوتوهو الكونغولي المقبلة المقرر لها على استاد القاهرة الدولي، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ووفقا لمصدر مطلع، سيتم بدء طرح تذاكر مباراة الزمالك في لقاء العودة أمام اوتوهو الكونغولي خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك، حصل الزمالك على موافقة بحضور 45 ألف متفرج في استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة العودة بين الزمالك وأوتوهو

وتعادل فريق الزمالك مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء العودة بين الزمالك وأوتوهو، سيقام في السادسة مساء يوم 22 مارس الجاري على ستاد القاهرة الدولي.