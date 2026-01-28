أمل حجازي تتحدث عن خلعها الحجاب: "مستحيل أرجع اتحجب"

بينهن إلهام شاهين وماجدة الرومي.. عشاء يجمع عددًا من نجمات الفن (صور)

تحدثت الفنانة اللبنانية أمل حجازي عن قرارها بخلع الحجاب، وذلك خلال حوارها مع الإعلامي نيشان.

وقالت أمل حجازي: "كنت قاعدة بالليل وحصل معي شيء خلاني أقول إني لازم أبطل فن، وكانت دي أول خطوة عملتها، وبعدها رجعت سألت نفسي ليش ما بتتحجبي كلمت زوجي وحكيت له، فقال لي اتحجبي، وفجأة لقيت نفسي اتحجبت، في الأول كنت مبسوطة وعندي راحة نفسية لأني حسيت إني قربت من ربنا".

وأضافت: "أنا على قناعة إن أي إنسان، سواء بنت محجبة أو لا، كانت فنانة أو لا، أعمالها هي اللي بتقرر مصيرها، مش القشور اللي ظاهرة".

وعن الفتيات اللاتي يتحجبن بسبب شخصية مشهورة أو فنانة، علقت قائلة: "ده خطأ، والأغنية اللي عملتها وكنت بدعو فيها البنات للحجاب كانت خطأ، وأنا بشطب الأغنية دي من سجلي، لأن البنت حلوة بحجاب أو من غير حجاب".

واختتمت: "مستحيل أرجع أتحجب، وبالنسبة لي الحجاب فريضة، وربنا هو اللي بيحاسب عليها".

وكانت أمل حجازي قد أعلنت ارتداء الحجاب واعتزال الفن عام 2017، إذ قالت إنها اختارت الحجاب بعد صراع طويل بين الشهرة والراحة الروحانية.

