إعلان

أمل حجازي تتحدث عن خلعها الحجاب: "مستحيل أرجع اتحجب"

كتب : سهيلة أسامة

12:27 م 28/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أمل حجازي ونيشان (2)
  • عرض 4 صورة
    أمل حجازي ونيشان (3)
  • عرض 4 صورة
    أمل حجازي ونيشان (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدثت الفنانة اللبنانية أمل حجازي عن قرارها بخلع الحجاب، وذلك خلال حوارها مع الإعلامي نيشان.

وقالت أمل حجازي: "كنت قاعدة بالليل وحصل معي شيء خلاني أقول إني لازم أبطل فن، وكانت دي أول خطوة عملتها، وبعدها رجعت سألت نفسي ليش ما بتتحجبي كلمت زوجي وحكيت له، فقال لي اتحجبي، وفجأة لقيت نفسي اتحجبت، في الأول كنت مبسوطة وعندي راحة نفسية لأني حسيت إني قربت من ربنا".

وأضافت: "أنا على قناعة إن أي إنسان، سواء بنت محجبة أو لا، كانت فنانة أو لا، أعمالها هي اللي بتقرر مصيرها، مش القشور اللي ظاهرة".

وعن الفتيات اللاتي يتحجبن بسبب شخصية مشهورة أو فنانة، علقت قائلة: "ده خطأ، والأغنية اللي عملتها وكنت بدعو فيها البنات للحجاب كانت خطأ، وأنا بشطب الأغنية دي من سجلي، لأن البنت حلوة بحجاب أو من غير حجاب".

واختتمت: "مستحيل أرجع أتحجب، وبالنسبة لي الحجاب فريضة، وربنا هو اللي بيحاسب عليها".

وكانت أمل حجازي قد أعلنت ارتداء الحجاب واعتزال الفن عام 2017، إذ قالت إنها اختارت الحجاب بعد صراع طويل بين الشهرة والراحة الروحانية.

اقرأ أيضًا:

بسمة بوسيل أنيقة وأمينة خليل بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إلهام شاهين تحتفي بـ ماجدة الرومي بحضور صديقاتها من نجمات الفن

أمل حجازي خلع الحجاب نيشان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
أخبار مصر

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
ستروين Ami.. أصغر وأرخص سيارة كهربائية للعلامة الفرنسية بمصر في 2026
أخبار السيارات

ستروين Ami.. أصغر وأرخص سيارة كهربائية للعلامة الفرنسية بمصر في 2026
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
اقتصاد

الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
"سيد" فقد صوته تحت تعذيب مرات الأب.. كيف أنقذت شهامة الجيران يتيم الفيوم؟
أخبار المحافظات

"سيد" فقد صوته تحت تعذيب مرات الأب.. كيف أنقذت شهامة الجيران يتيم الفيوم؟
هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال
رياضة عربية وعالمية

هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون