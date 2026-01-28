وزارة الصحة تطلق ملتقاها الثاني لتطوير نقل الدم

كتب- أحمد جمعة:

نظمت وزارة الصحة والسكان الملتقى الثاني لنقل الدم تحت شعار "عندما تلتقي الدقة بالرعاية"، في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة نقل الدم الوطنية ورفع مستوى جودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الملتقى يعكس التزام الوزارة بتحديث المنظومة على مستوى الجمهورية، وتعزيز معايير الجودة والسلامة، من خلال شراكات بنّاءة مع القطاع الطبي والتشخيصي، بهدف بناء مستقبل صحي أكثر أمانًا للمرضى والمتبرعين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات نقل الدم، أن الوزارة حريصة على تطبيق أحدث المعايير الدولية في جميع مراحل سلسلة نقل الدم، بدءًا من التبرع والفحص والتحضير والتخزين، وصولًا إلى الاستخدام الآمن والأمثل داخل المنشآت الصحية.

وأضافت في بيان اليوم، أن الملتقى شكّل منصة علمية متميزة لتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات التشغيلية، واستعراض أحدث التطورات التقنية والعلمية، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر وبناء القدرات داخل بنوك الدم.

وتضمن الملتقى محاضرات علمية متخصصة ركزت على إتقان اختبار مضاد الجلوبيولين في الممارسة السريرية، واكتشاف الحساسية داخل الجسم عبر الاختبار المباشر في مرحلة واحدة، إلى جانب موضوعات تتعلق بمهارات الإدارة الفعالة في هذا المجال الحيوي