قبل طرحها.. تعرف على صناع أغاني محمد فؤاد "أرمي التكال" و"كفاية غربة"

كشف المطرب محمد فؤاد، عن استعداده لطرح أغنيتين من ألبومه الجديد، في السادسة مساء اليوم الأربعاء.

وطرح محمد فؤاد، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، بوسترات الأغاني، وهي "أرمي التكال"، و"كفاية غربة"،

مؤكدا طرحها في السادسة مساء اليوم الأربعاء.

وكشف مصدر مقرب من محمد فؤاد، لـ "مصراوي"، أن أغنية " أرمي التكال"، من كلمات الشاعر أسامة محرز، وتوزيع كريم عبدالوهاب، ومن ألحان محمد فؤاد، في حين قام بكتابة الكلمات ووضع لحن أغنية "كفاية غربة"، عمرو تيام، وتولى توزيعها أحمد أمين.

يذكر أن محمد فؤاد بدأ طرح ألبومه، من خلال شركة "مقام" التي يتولى إدارتها نجله عبدالرحمن، وقدم أغاني "يا فؤش"، و"في قلبك".