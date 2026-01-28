إعلان

قبل طرحها.. تعرف على صناع أغاني محمد فؤاد "أرمي التكال" و"كفاية غربة"

كتب : مصطفى حمزة

12:26 م 28/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محمد فؤاد المطرب
  • عرض 3 صورة
    محمد فؤاد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المطرب محمد فؤاد، عن استعداده لطرح أغنيتين من ألبومه الجديد، في السادسة مساء اليوم الأربعاء.

وطرح محمد فؤاد، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، بوسترات الأغاني، وهي "أرمي التكال"، و"كفاية غربة"،

مؤكدا طرحها في السادسة مساء اليوم الأربعاء.

وكشف مصدر مقرب من محمد فؤاد، لـ "مصراوي"، أن أغنية " أرمي التكال"، من كلمات الشاعر أسامة محرز، وتوزيع كريم عبدالوهاب، ومن ألحان محمد فؤاد، في حين قام بكتابة الكلمات ووضع لحن أغنية "كفاية غربة"، عمرو تيام، وتولى توزيعها أحمد أمين.

يذكر أن محمد فؤاد بدأ طرح ألبومه، من خلال شركة "مقام" التي يتولى إدارتها نجله عبدالرحمن، وقدم أغاني "يا فؤش"، و"في قلبك".

المطرب محمد فؤاد صناع أغاني محمد فؤاد ألبوم محمد فؤاد الجديد أغنية أرمي التكال أغنية كفاية غربة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سيد" فقد صوته تحت تعذيب مرات الأب.. كيف أنقذت شهامة الجيران يتيم الفيوم؟
أخبار المحافظات

"سيد" فقد صوته تحت تعذيب مرات الأب.. كيف أنقذت شهامة الجيران يتيم الفيوم؟
ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
شئون عربية و دولية

ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
مدارس

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 18 يتخطى 6000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
اقتصاد

الذهب عيار 18 يتخطى 6000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
حقيقة تأييد الإعدام.. مفاجآت جديدة في قضية "ملك الذهب" بأسوان
أخبار المحافظات

حقيقة تأييد الإعدام.. مفاجآت جديدة في قضية "ملك الذهب" بأسوان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون