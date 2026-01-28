إعلان

بينهن إلهام شاهين وماجدة الرومي.. عشاء يجمع عددًا من نجمات الفن (صور)

كتب : سهيلة أسامة

01:13 م 28/01/2026
    ليلى علوي تنشر صورًا تجمعهعا بنجمات الفن
    إلهام شاهين وليلى علوي وماجدة الرومي ولبلة في أحدث ظهور لهما (3)
    ليلى علوي وكارول سماحة وإلهام شاهين
    ليلى علوي وكارول سماحة
    إلهام شاهين وليلى علوي وماجدة الرومي ولبلة في أحدث ظهور لهما (2)

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها مجموعة صور من عشاء أُقيم ليلة أمس، جمع عددًا من نجمات الفن، من بينهم ماجدة الرومي، إلهام شاهين، لبلبة، وكارول سماحة.

ونشرت ليلى الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "كانت صُحبة جميلة على شرف الفنانة القديرة ماجدة الرومي، الإنسانة الرقيقة الراقية، صاحبة الصوت المختلف، والأغاني اللي عايشة جوانا وبتكبر مع الزمن.. لحظة دافية جمعتنا مع أصدقاء غاليين، إلهام شاهين، كارول سماحة، ولبلبة".

وتابعت: "مصر ولبنان… علاقة عمر، فن ومحبة وثقافة بتكمل بعض، الفن الحقيقي دايمًا بيجمع، والمحبة الصادقة عمرها ما بتتغير".

يُذكر أن الفنانة ليلى علوي احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد ابنها خالد، ونشرت فيديو يضم عدة مشاهد تجمعها به عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "كل سنة وإنت طيب يا عنيا يا خالودة، ودائمًا جنبي، وفرحانة وفخورة بيك يا أحلى حاجة في حياتي، يا كل حياتي، لأنك إنت يا حبيبي من نعم ربنا عليا".

