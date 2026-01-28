قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 170جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 28-1-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4693 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6034 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7040 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8045 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 56320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 250199 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 402250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.31% إلى نحو 5247 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.