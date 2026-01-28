بينهن إلهام شاهين وماجدة الرومي.. عشاء يجمع عددًا من نجمات الفن (صور)

أثارت المطربة اللبنانية أمل حجازي، حالة من الجدل، بعد مطالبتها بإلغاء أغنية "حجابك تاج"، من مشوارها.

وتحدثت أمل حجازي، خلال ظهورها مع الإعلامي نيشان، عن الأغنية وقالت :" ألغي أغنية حجابك تاج من سجلي، والبنت تكون حلوة بالحجاب وبدون الحجاب، ومستحيل أرجع للحجاب".

وقدمت المطربة اللبنانية أمل حجازي "حجابك تاج" في فبراير 2019، عبر صفحاتها بمواقع التواصل وموقع يوتيوب، وكتبت: "أثير جدل حول وجوب الحجاب للمرأة هل هو واجب في القرآن أم لا، ما رأيكم ؟! بمناسبة اليوم العالمي للحجاب أهديكم أغنيتي (حجابك تاج) وأتمنى أن تؤثر إيجاباً على كل محجبة وغير محجبة وعلى كل من هي مترددة في حجابها".

وقال ملحن الأغنية مصطفى شكري في تصريح خاص لـ"مصراوي": "فكرة تقديم (حجابك تاج) بدأت عقب قيام الفنانة حلا شيحة بخلع حجابها، وما أثير بعدها حول أن الحجاب فرض أم لا، ووقتها اتصلت بي الفنانة أمل حجازي وقالت لي إنها تريد تقديم أغنية عن الحجاب وتطرح رؤيتها للموضوع بدون أن تكون موجهه لشخص محدد".

وتابع: "قمت بترشيح الشاعرة سلمى رشيد وبعد قيامي بتلحينها، وزعها موسيقيا حسام صعابي ، وسجلتها وصورتها أمل في لبنان".

يذكر أن أمل حجازي التي أعلنت خلعها الحجاب، كانت قد قامت بالتزامن مع طرح الأغنية بإطلاق إستفتاء حول ما إذا كان الحجاب واجبا في القرآن أم لا، عبر حسابها على "إنستجرام"، ودعت المتابعين للتصويت بنعم أم لا.

تصريحات أمل حجازي

أغنية "حجابك تاج"