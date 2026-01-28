بعد رسالة زينة الغامضة.. أحمد عز يتصدر تريند "جوجل"

بعد ندمها على تقديم "حجابك تاج".. كواليس علاقة حلا شيحة بأغنية أمل حجازي؟

تصدر اسم الفنان أحمد عز تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعدما أثارت الفنانة زينة الجدل بمشاركة جمهورها رسالة غامضة عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت زينة: "باركوا لأبو الولاد، اتجوز المساعدة بتاعته، كده هتشتغل بضمير أكتر، وكمان وفر المرتب.. خطة في منتهى الذكاء، ونسمع مع بعض آه يا دنيا".

يذكر أن محكمة استئناف الأسرة أصدرت، في 13 يناير الجاري، حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خادم.

كما كانت محكمة استئناف الأسرة قد قضت في وقت سابق بإلزام أحمد عز بدفع 60 ألف جنيه نفقة للأبناء.

