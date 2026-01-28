إعلان

بعد رسالة زينة الغامضة.. أحمد عز يتصدر تريند "جوجل"

كتب : سهيلة أسامة

12:05 م 28/01/2026
تصدر اسم الفنان أحمد عز تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعدما أثارت الفنانة زينة الجدل بمشاركة جمهورها رسالة غامضة عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت زينة: "باركوا لأبو الولاد، اتجوز المساعدة بتاعته، كده هتشتغل بضمير أكتر، وكمان وفر المرتب.. خطة في منتهى الذكاء، ونسمع مع بعض آه يا دنيا".

يذكر أن محكمة استئناف الأسرة أصدرت، في 13 يناير الجاري، حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خادم.

كما كانت محكمة استئناف الأسرة قد قضت في وقت سابق بإلزام أحمد عز بدفع 60 ألف جنيه نفقة للأبناء.

أحمد عز زينة تريند جوجل

