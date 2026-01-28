إعلان

اليوم .. محمود حافظ ضيف معتز التوني في برنامج "فضفضت أوي"

كتب : سهيلة أسامة

01:38 م 28/01/2026

الفنان محمود حافظ

كشفت منصة "Watch It" عن استضافة الفنان محمود حافظ في برنامجها "فضفضت أوي"، الذي يقدمه المخرج معتز التوني، والمقرر عرضه اليوم الأربعاء، ويُعد البرنامج من أحدث إنتاجات المنصة الأصلية.

ونشرت المنصة البرومو الدعائي للحلقة عبر حسابهم الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق الحساب: "فضفضنا شوية مع النجم محمود حافظ".

برنامج "فضفضت أوي" يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، ويستضيف المخرج معتز التوني خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب في حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة.

يشهد برنامج "فضفضت أوي" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، استضافة نجوم لامعة في الوسط الفني منهم: منة شلبي، ماجد الكدوانى، كريم محمود عبدالعزيز، هشام ماجد، ميمي جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، أحمد فتحي، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

محمود حافظ ضيف معتز التوني برنامج فضفضت أوي محمود حافظ ببرنامج فضفضت أوي منصة watch it الفنان محمود حافظ

