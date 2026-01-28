إعلان

بـ "نفق زجاجي وشمسية".. كيف تم استقبال الرئيس السوري في موسكو؟ |فيديو

كتب : محمد جعفر

02:01 م 28/01/2026
في مشهد يعكس خصوصية الأجواء الشتوية الروسية، لفتت مراسم استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع في مطار "فنوكوفو" الدولي بموسكو الأنظار، حيث فرضت الظروف الجوية القاسية بروتوكولاً خاصاً اتسم بالدقة والتنظيم.

بدأت المراسم مع هبوط الطائرة الرئاسية السورية على مدرج المطار الذي غطته الثلوج، حيث اتخذ الجانب الروسي إجراءات استثنائية لضمان انسيابية الاستقبال، ومنها استخدام سلم مغطى بنفق زجاجي شفاف بدلاً من السلالم التقليدية المكشوفة، ويمتد هذا السلم من باب الطائرة وصولاً إلى أرض المطار، مما سمح بحماية الرئيس السوري من الرياح القارسة وتساقط الثلوج الكثيف أثناء الهبوط.

ورغم تدني درجات الحرارة، اصطفت وحدات من حرس الشرف الروسي لاستقبال الشرع، وظهر المرافقون والمسؤولون من الجانبين وهم يحملون المظلات الواقية من الثلج، مرتدين المعاطف الشتوية الثقيلة.

ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم لإجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقبيل الزيارة، أكد الكرملين أن "العلاقات مع سوريا تتطور بفاعلية بعد تغيير النظام".

الرئيس السوري موسكو الأجواء الشتوية الروسية أحمد الشرع

