إعلان

محافظ القليوبية يشرف على تسليم أرض مستشفى الخصوص الجديد

كتب : أسامة علاء الدين

01:18 م 14/03/2026

الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشرف الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على تسليم قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مستشفى الخصوص المركزي الجديد على مساحة 30 ألف متر مربع، ضمن خطة تطوير الخدمات الطبية في المدينة.

مجمع خدمات متكامل

يأتي المشروع ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143، الذي خصص مساحة 67 فدانًا و16 قيراطًا و5 أسهم لإنشاء مجمع خدمات عامة متكامل بمدينة الخصوص، يشمل مشروعات في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة، لتلبية احتياجات أهالي المدينة بشكل متكامل.

المستشفى بطاقة 200 سرير

أكد المحافظ أن المستشفى الجديد سيستوعب 200 سرير، مشددًا على دعم المحافظة الكامل لوزارة الصحة للإسراع في تنفيذ المشروع، مع الاستفادة من قرب الموقع من شبكات المرافق الأساسية لتسهيل تشغيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز.

مدارس ومرافق تعليمية ضمن المجمع

أوضح المحافظ أن المشروع لن يقتصر على الخدمات الصحية فقط، بل سيتم إنشاء مدارس حديثة ضمن نفس المجمع لتخفيف الكثافات الطلابية، مؤكدًا أن مشروع مجمع الخدمات المتكاملة يعد خطوة وطنية شاملة لتوفير حياة كريمة لأهالي القليوبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ القليوبية مستشفى الخصوص الجديد مستشفى الخصوص المركزي

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص