"ردة" على الأسفلت.. جثة ومصاب في حادث انقلاب "تريلا" بالقليوبية (صور)

شهد طريق شبرا - بنها الحر، بعد بوابات الرسوم في اتجاه مدينة بنها، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 11 شخصًا، وتم نقلهم فورًا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

انتقال الإسعاف وتقديم الإسعافات الأولية

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بالحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي.

تحقيقات الجهات المعنية ورفع آثار الحادث

تتابع الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، مع تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها وضمان سلامة مستخدمي الطريق.