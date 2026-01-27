كتب- مروان الطيب:

كشفت الأكاديمية البريطانية للأفلام المعروفة باسم "بافتا" عن ترشيحاتها لأفضل الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال عام 2025، قبل حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته يوم 22 فبراير المقبل، وذلك بقاعة رويال فيستيفال هول بمركز ساوث بانك في لندن.

وتصدر فيلم الدراما "One Battle After Another" بـ 14 ترشيحا، كما رشح الفيلم الفلسطيني "صوت هند رجب" بقائمة "أفضل فيلم أجنبي".

وإليكم القائمة الكاملة لترشيحات بافتا البريطانية 2026:

أفضل فيلم

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

أفضل فيلم بريطاني في العام

28 Years Later

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About the Boy

Die My Love

H Is for Hawk

Hamnet

I Swear

Mr Burton

Pillion

Steve

أفضل ممثل في دور رئيسي

روبرت أراميو عن فيلم "I Swear"

تيموثي شالاميه عن فيلم "Marty Supreme"

ليوناردو دي كابريو عن فيلم "One Battle After Another"

إيثان هوك عن فيلم "Blue Moon"

مايكل بي جوردن عن فيلم "Sinners"

جيسي بليمون عن فيلم "Bugonia"

أفضل ممثلة في دور رئيسي

جيسي باكلي عن فيلم "Hamnet"

روز بايرن عن فيلم "If I Had Legs I’d Kick You"

كيت هادسون عن فيلم "Song Sung Blue"

تيس انفينتي عن فيلم "One Battle After Another"

ريناتي رينسف عن فيلم "Sentimental Value"

إيما ستون عن فيلم "Bugonia"

أفضل ممثل في دور مساعد

بينيشيو ديل تورو عن فيلم "One Battle After Another"

جيكوب الوردي عن فيلم "Frankenstein"

بول ميسكال عن فيلم "Hamnet"

بيتر مولان عن فيلم I Swear"

شون بن عن فيلم "One Battle After Another"

ستيلان سكارسجارد عن فيلم "Sentimental Value"

أفضل ممثلة في دور مساعد

أوديسا أزين عن فيلم "Marty Supreme"

إنجا إبسدوتر ليلياس عن فيلم "Sentimental Value"

ومني موساكو عن فيلم "Sinners"

كاري موليجان عن فيلم "The Ballad of Wallis Island"

تيانا تايلور عن فيلم "One Battle After Another"

إميلي واتسون عن فيلم "Hamnet"

أفضل نص سينمائي (أصلي)

I Swear

Marty Supreme

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

أفضل نص سينمائي (مقتبس)

The Ballad of Wallis Island

Bugonia

Hamnet

One Battle After Another

Pillion

أفضل تصوير سينمائي

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

أفضل مونتاج

F1: The Movie

A House of Dynamite

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

أفضل تصميم إنتاجي

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

أفضل تصميم ملابس

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Wicked: For Good

Sinners

أفضل مكياج

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Wicked: For Good

Sinners

أفضل صوت

F1: The Movie

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Warfare

أفضل مؤثرات بصرية

Avatar: Fire and Ash

F1: The Movie

Frankenstein

How to Train Your Dragon

The Lost Bus

أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirat

The Voice of Hind Rajab

أفضل فيلم رسوم متحركة

Elio

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

أفضل فيلم وثائقي

2000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor