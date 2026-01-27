"One Battle After Another" يسيطر على ترشيحات بافتا البريطانية.. تعرف على القائمة كاملة
كتب : مصراوي
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
عرض 22 صورة
-
-
عرض 22 صورة
كتب- مروان الطيب:
كشفت الأكاديمية البريطانية للأفلام المعروفة باسم "بافتا" عن ترشيحاتها لأفضل الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال عام 2025، قبل حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته يوم 22 فبراير المقبل، وذلك بقاعة رويال فيستيفال هول بمركز ساوث بانك في لندن.
وتصدر فيلم الدراما "One Battle After Another" بـ 14 ترشيحا، كما رشح الفيلم الفلسطيني "صوت هند رجب" بقائمة "أفضل فيلم أجنبي".
وإليكم القائمة الكاملة لترشيحات بافتا البريطانية 2026:
أفضل فيلم
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
أفضل فيلم بريطاني في العام
28 Years Later
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About the Boy
Die My Love
H Is for Hawk
Hamnet
I Swear
Mr Burton
Pillion
Steve
أفضل ممثل في دور رئيسي
روبرت أراميو عن فيلم "I Swear"
تيموثي شالاميه عن فيلم "Marty Supreme"
ليوناردو دي كابريو عن فيلم "One Battle After Another"
إيثان هوك عن فيلم "Blue Moon"
مايكل بي جوردن عن فيلم "Sinners"
جيسي بليمون عن فيلم "Bugonia"
أفضل ممثلة في دور رئيسي
جيسي باكلي عن فيلم "Hamnet"
روز بايرن عن فيلم "If I Had Legs I’d Kick You"
كيت هادسون عن فيلم "Song Sung Blue"
تيس انفينتي عن فيلم "One Battle After Another"
ريناتي رينسف عن فيلم "Sentimental Value"
إيما ستون عن فيلم "Bugonia"
أفضل ممثل في دور مساعد
بينيشيو ديل تورو عن فيلم "One Battle After Another"
جيكوب الوردي عن فيلم "Frankenstein"
بول ميسكال عن فيلم "Hamnet"
بيتر مولان عن فيلم I Swear"
شون بن عن فيلم "One Battle After Another"
ستيلان سكارسجارد عن فيلم "Sentimental Value"
أفضل ممثلة في دور مساعد
أوديسا أزين عن فيلم "Marty Supreme"
إنجا إبسدوتر ليلياس عن فيلم "Sentimental Value"
ومني موساكو عن فيلم "Sinners"
كاري موليجان عن فيلم "The Ballad of Wallis Island"
تيانا تايلور عن فيلم "One Battle After Another"
إميلي واتسون عن فيلم "Hamnet"
أفضل نص سينمائي (أصلي)
I Swear
Marty Supreme
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
أفضل نص سينمائي (مقتبس)
The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
One Battle After Another
Pillion
أفضل تصوير سينمائي
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
أفضل مونتاج
F1: The Movie
A House of Dynamite
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
أفضل تصميم إنتاجي
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
أفضل تصميم ملابس
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Wicked: For Good
Sinners
أفضل مكياج
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Wicked: For Good
Sinners
أفضل صوت
F1: The Movie
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Warfare
أفضل مؤثرات بصرية
Avatar: Fire and Ash
F1: The Movie
Frankenstein
How to Train Your Dragon
The Lost Bus
أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
Sirat
The Voice of Hind Rajab
أفضل فيلم رسوم متحركة
Elio
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
أفضل فيلم وثائقي
2000 Meters to Andriivka
Apocalypse in the Tropics
Cover-Up
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor