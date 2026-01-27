إعلان

صور نادرة.. أحمد الفيشاوي يحيي ذكرى الأربعين لـ والدته سمية الألفي

كتب : مصراوي

08:51 م 27/01/2026
كتب - معتز عباس:
أحيا الفنان أحمد الفيشاوي ذكرى الأربعين لرحيل والدته النجمة سمية الألفي، والتي توفيت يوم 20 ديسمبر الماضي.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، مجموعة صور نادرة لوالدته في ريعان شبابها أحدها كان طفلًا صغير يلعب معها.

وكتب الفيشاوي تعليقًا على الصور: "ربى أرحمهما كما ربياني صغيراً ".

رحيل سمية الألفي
سمية الألفي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 72 عاما، يوم السبت 20 ديسمبر، وخرجت جنازتها بعد أداء الصلاة عليها، من مسجد مصطفى محمود من منطقة المهندسين.
تعد سمية الألفي واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي. ومن أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات، الراية البيضا.

سمية الألفي أحمد الفيشاوي

