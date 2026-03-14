إعلان

حسن الخاتمة.. وفاة مُصلٍ أثناء سجوده في صلاة التراويح بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

12:03 ص 14/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد مسجد مسجد تبارك بمدينة مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية واقعة مؤثرة، بعدما توفي مُصلٍ أثناء سجوده خلال صلاة التراويح اليوم الجمعة، في مشهد ترك حالة من الدهشة والتأثر بين المصلين.

تفاصيل اللحظات الأخيرة

وقال أحد المصلين الذين كانوا حاضرين وقت الواقعة لموقع مصراوي، إن المتوفى يُدعى أشرف عز الدين ويعمل موظفًا بشركة الكهرباء، حيث دخل المسجد متأخرًا عن صلاة العشاء، وقام بإمامة عدد من المصلين الذين تأخروا عن الجماعة لأداء صلاة العشاء.

وأضاف أن الفقيد صلى سُنة العشاء مع المصلين، ثم شارك في صلاة القيام، وبعد أداء ركعتين من التراويح، سقط أثناء السجود في بداية الركعة الثالثة، ليتبين بعدها أنه فارق الحياة داخل المسجد.

وأشار عدد من المصلين إلى أن الفقيد كان من رواد المسجد الدائمين، ويتميز بحسن الخلق والتعاون مع الجميع، ما زاد من حالة الحزن بين أهالي المنطقة عقب وفاته.

ودعا المصلون الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل وفاته في هذا التوقيت المبارك وحسن خاتمته في ميزان حسناته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

