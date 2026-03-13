أصدرت نقابة أطباء الأسنان بالبحيرة، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو صادرة من إحدى مراكز المحافظة، تدّعي علاج آلام الأسنان بطرق غير علمية مثل استخدام البصل أو الدخان أو غيرها من الوصفات المتداولة.

وأوضحت النقابة أن هذه الطرق لا تستند إلى أي أساس علمي أو طبي، وقد تؤدي إلى تأخير العلاج الصحيح وتفاقم المشكلة الصحية، مما يعرض المريض لمضاعفات أكبر.

وشددت النقابة على أن علاج آلام الأسنان يجب أن يتم من خلال طبيب أسنان مؤهل بعد إجراء الفحص والتشخيص السليم، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه المعلومات غير الموثقة، والرجوع دائمًا إلى المتخصصين حفاظًا على صحتهم.

كان موقع "مصراوي"، أشار إلى تداول مقطع فيديو يظهر طريقة شعبية غريبة لعلاج تسوس وألم الأسنان، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.

ويظهر في الفيديو شخص يشعل النيران في بذور معينة، ويضع عليها مادة غير معلومة، ثم يغطيها بزجاجة ذات قاعدة مفتوحة، ليطلب من المريض استقبال الدخان المتصاعد من فوهة الزجاجة داخل فمه، زاعمًا أن تلك الطريقة تساعد في علاج تسوس الأسنان واستخراج ما وصفه بـ"السوسة" منها.

