الكويت تنفي وجود تسرب غاز أو ملوثات في الهواء

كتب : د ب أ

11:40 م 13/03/2026

أكدت شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، عدم تسجيل أي قراءات تشير إلى وجود تسرب للغاز، وذلك وفق البيانات الصادرة عن أنظمة الرصد والمراقبة المعتمدة في المواقع التشغيلية، وذلك وفق ما وردت عنها في بيان مشترك اليوم الجمعة .

وأضاف البيان،:" كما تبين نتائج القراءات الحالية أن مستويات الغازات والملوثات في الهواء الخارجي تقع ضمن المعدلات الطبيعية والمسموح بها وفق المعايير البيئية والصحية المعتمدة، الأمر الذي يؤكد استقرار الوضع وعدم وجود أي مؤشرات غير طبيعية".

وذكر البيان أن الفرق الفنية المختصة في الجهات المعنية تواصل متابعة القراءات بشكل مستمر وعلى مدار الساعة عبر منظومات الرصد الثابتة والمتنقلة، لضمان سلامة العمليات التشغيلية والحفاظ على أعلى معايير السلامة والالتزام البيئي.

وأكدت الجهات المعنية أن الأوضاع مستقرة، مع استمرار التنسيق والتواصل بين الهيئة العامة للبيئة و الشركات النفطية لمتابعة المستجدات أولاً بأول، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية وحماية البيئة وسلامة المجتمع.

