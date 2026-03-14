أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، أن الحرب على إيران لم تكن قرارًا مفاجئًا، بل مُجهز لها منذ عام 2009 وليس من الآن، مشيرًا إلى أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يتبنى عقيدة توراتية تلمودية قديمة تُسمى "العقيدة التدبيرية"، ويرى في الحروب وسيلة لتسريع مجيء "المسيح" وإقامة دولة إسرائيل الكاملة وإعادة بناء الهيكل.

وقال سالم خلال كلمته بالمنتدى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية تحت عنوان "تداعيات الحرب على المنطقة - قراءة استراتيجية" إن اليمين الإسرائيلي ينقسم إلى ثلاثة أنواع: اليمين القومي (الليكود وإسرائيل بيتنا)، واليمين الديني المتطرف (شاس ويهودية التوراة)، واليمين الأكثر تطرفًا الذي يتبنى عقائد توراتية تلمودية قديمة، وهو الذي يسيطر الآن.

وأوضح أن هذا اليمين يرى أن علاقة البشر بالله تمر بسبع مراحل، وأننا وصلنا للمرحلة السابعة التي تتطلب حروبًا وعنفًا وقتل أطفال وتدمير دول لتسريع مجيء المسيح اليهودي (حفيد داود)، وإقامة دولة إسرائيل الكبرى، وإعادة بناء الهيكل في القدس، وعيش اليهود في الألفية الذهبية.

وأشار إلى أن دول الخليج تواجه تحديًا خطيرًا بسبب اتساع رقعة الصراع وتحول أراضيها إلى جزء من ساحته، مع استمرار الهجمات الإيرانية التي طالت بعضها إلى جانب العراق والأردن، مؤكدًا أن الخليج يركز على مسارين: رفض الانجرار لصراع عسكري مباشر مع إيران حفاظًا على أمن أراضيه وثرواته النفطية وبنيته التحتية، وضمان عدم تحول دوله إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية.

وأكد أن مواقف قادة دول مجلس التعاون اتسمت بثوابت واضحة: التعامل مع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية كشأن يخص أطرافها المباشرين دون دعم أو تمكين لأي طرف، والامتناع عن اتخاذ مواقف بشأن أهداف الحرب (تغيير النظام أو البرنامج النووي والصاروخي).

وتوقع أن نهاية الحرب قد تفتح ثلاثة ملفات رئيسية على مستقبل العلاقات الخليجية-الإيرانية: إعادة تقييم الثقة مع طهران، ووضع إطار جديد لتنظيم العلاقات، وتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري المشترك بين دول المجلس وربما بدول عربية أخرى، إلى جانب مناقشة مستقبل التهديدات النووية والصاروخية الإيرانية.

وأشار إلى تراجع كبير في الثقة بين إيران ودول الخليج بعد الهجمات، مؤكدًا أن طهران رأت في الحرب فرصة لإضعاف الأنظمة العربية وإحداث اضطرابات داخلها، وهو تهديد مستمر منذ 47 عامًا منذ الثورة الإيرانية 1979 وسقوط الشاه، وأن رئيس وزراء قطر وصف هجمات إيران بـ"الخيانة"، مؤكدًا رفض المبررات الإيرانية.