انفرد موقع "مصراوي"، اليوم السبت، بنشر قرار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بإنهاء التعاقد مع عدد من مستشاري المحافظة، وهو القرار الذي حظي بإشادة واسعة من أبناء المحافظة فور تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

إشادة واسعة من أبناء بورسعيد

وأعرب عدد كبير من أبناء بورسعيد عن دعمهم للقرار، مطالبين بمواصلة ما وصفوه بـ "قرارات التطهير" وإعادة الحق لأصحابه، مع توجيه أموال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة إلى الملفات التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

وجاءت من بين التعليقات التي تم تداولها: "كمل إحنا معاك.. قرار نظيف.. قرار قوي وجريء.. تحيا مصر."

مطالب بتشكيل مجلس حكماء

من جانبه، قال حسام القشاوي، مدير عام سابق بالتربية والتعليم، إن القرار سليم، معربًا عن أمله في أن يكون البديل عن المستشارين تشكيل مجلس حكماء متطوع يضم رموز المجتمع البورسعيدي للمساهمة بخبراتهم في دعم العمل التنفيذي.

ضرورة وجود قيادات كفء

واتفق معه أشرف محمود، موظف حكومي، مؤكدًا أن القرار موفق جدًا ومتمنيًا التوفيق للمحافظ، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أهمية أن تكون قيادات المحافظة على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة لإدارة الملفات المختلفة.

مطالب بتعميم القرار

وفي السياق نفسه، قالت عزة الورداني إن المستشارين كانوا يتقاضون رواتب مرتفعة دون حاجة حقيقية، مطالبة بتعميم القرار على جميع المستشارين في مختلف الجهات.

خلفية القرار

وكان مصدر مطلع، كشف لـ"مصراوي" أن المحافظ، فور توليه مهام عمله، فوجئ بوجود عدد من المستشارين يتقاضون رواتب مرتفعة، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بإنـهاء التعاقد معهم وإلغاء تلك المناصب في إطار ترشيد النفقات.

وأوضح المصدر أن المحافظ وجه بتخصيص تلك الأموال لدعم خطط التنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى مساندة الحالات الإنسانية العاجلة.

وأشار المصدر إلى أن القرار شمل إنهاء التعاقد مع 5 مستشارين، من بينهم مستشار المحافظ للجراجات والورش والمركبات، ومستشار المحافظ للأراضي، ومستشار المحافظ للشؤون المالية، وذلك ضمن خطة لإعادة هيكلة منظومة العمل داخل ديوان عام المحافظة.

