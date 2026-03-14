استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نيافة الأنبا بافلي، نائب قداسة البابا بالإسكندرية وأسقف عام قطاع المنتزه، لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا.

وأعرب الوفد الكنسي، الذي ضم رامي ميخائيل مساعد الأنبا بافلي، والمهندس كمال حبيب، عن خالص تهانيهم للمحافظ، متمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله لخدمة أبناء الإسكندرية.

وأكد الوفد خلال اللقاء على تطلعه لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار للمدينة تحت قيادة المهندس أيمن عطية.

المحافظ: المحبة والتآخي ركيزة المجتمع المصري

من جانبه، أعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أن روح المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الوطن تمثل أحد أهم ركائزًا وقوة المجتمع المصري.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة دائمًا على تعزيز التعاون والتواصل مع جميع المؤسسات لخدمة المواطنين وتحقيق الصالح العام، بما يتماشى مع خطط الدولة التنموية الشاملة.

واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على عمق الروابط التي تجمع بين الكنيسة والأجهزة التنفيذية، والعمل المشترك من أجل رفعة مكانة الإسكندرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمواطنيها في ظل مناخ يسوده التفاهم والمواطنة.