محافظ الإسكندرية يستقبل وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية -صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

08:07 م 14/03/2026
    محافظ الإسكندرية يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية ٢
    محافظ الإسكندرية يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية ١

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نيافة الأنبا بافلي، نائب قداسة البابا بالإسكندرية وأسقف عام قطاع المنتزه، لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا.

وأعرب الوفد الكنسي، الذي ضم رامي ميخائيل مساعد الأنبا بافلي، والمهندس كمال حبيب، عن خالص تهانيهم للمحافظ، متمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله لخدمة أبناء الإسكندرية.
وأكد الوفد خلال اللقاء على تطلعه لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار للمدينة تحت قيادة المهندس أيمن عطية.

المحافظ: المحبة والتآخي ركيزة المجتمع المصري

من جانبه، أعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أن روح المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الوطن تمثل أحد أهم ركائزًا وقوة المجتمع المصري.
وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة دائمًا على تعزيز التعاون والتواصل مع جميع المؤسسات لخدمة المواطنين وتحقيق الصالح العام، بما يتماشى مع خطط الدولة التنموية الشاملة.

واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على عمق الروابط التي تجمع بين الكنيسة والأجهزة التنفيذية، والعمل المشترك من أجل رفعة مكانة الإسكندرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمواطنيها في ظل مناخ يسوده التفاهم والمواطنة.

محافظ الإسكندرية أيمن عطية الأنبا بافلي الكنيسة القبطية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

فيديو قد يعجبك



إيران تحذر: سنهاجم المصالح الأمريكية في المنطقة حال استهداف المنشآت النفطية
شئون عربية و دولية

إيران تحذر: سنهاجم المصالح الأمريكية في المنطقة حال استهداف المنشآت النفطية
بـ21.5 جنيه.. التموين تضخ سيارات متنقلة لطرح الطماطم بأسعار مخفضة
أخبار مصر

بـ21.5 جنيه.. التموين تضخ سيارات متنقلة لطرح الطماطم بأسعار مخفضة

محمد الشناوي يتحدث عن مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

محمد الشناوي يتحدث عن مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا
"شريكان استراتيجيان".. إيران تؤكد استمرار التعاون العسكري مع روسيا والصين
شئون عربية و دولية

"شريكان استراتيجيان".. إيران تؤكد استمرار التعاون العسكري مع روسيا والصين
بعد استهداف أمريكا لها.. لماذا تُعد جزيرة خرج كنز إيران الاستراتيجي؟
شئون عربية و دولية

بعد استهداف أمريكا لها.. لماذا تُعد جزيرة خرج كنز إيران الاستراتيجي؟

"شريكان استراتيجيان".. إيران تؤكد استمرار التعاون العسكري مع روسيا والصين
إيران تدعو سكان الإمارات للإخلاء الفوري من هذه المناطق |تفاصيل
إيران تتهم الإمارات: الهجمات الأمريكية أمس انطلقت من مكان قريب من دبي
هل المطر وطقس اليوم من علامات ليلة القدر 25 رمضان؟
لا قلق من خروج الأموال الساخنة.. نجيب ساويرس يعلق على صعود الدولار أمام الجنيه