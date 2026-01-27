بإطلالة كاجوال أنيقة.. بوسي تتألق في أحدث ظهور على "انستجرام"

أحمد العوضي ينشر مجموعة صور مع رحمة محسن من كواليس "علي كلاي"

خطفت المطربة بوسي الأنظار من أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "انستجرام".

ونشرت بوسي مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة "كاجوال" أنيقة، داخل منزلها.

تفاعل المتابعين مع صور بوسي، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى بوسي"، "جدعة ومحترمة"، "حلويات يا بوسي"، "قمر الستات"، "جميلة يا قلبي".

اسم بوسي الحقيقي

كشفت بوسي مؤخرًا عن اسمها الحقيقي في حلقتها مع أبلة فاهيتا في برنامج "ليلة فونطاستيك".

وقالت بوسي إن اسمها الحقيقي ياسمين وبوسي هو لقب "الدلع".

