بإطلالة كاجوال أنيقة.. بوسي تتألق في أحدث ظهور على "انستجرام"

كتب : معتز عباس

07:21 م 27/01/2026
خطفت المطربة بوسي الأنظار من أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "انستجرام".

ونشرت بوسي مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة "كاجوال" أنيقة، داخل منزلها.
تفاعل المتابعين مع صور بوسي، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى بوسي"، "جدعة ومحترمة"، "حلويات يا بوسي"، "قمر الستات"، "جميلة يا قلبي".

اسم بوسي الحقيقي

كشفت بوسي مؤخرًا عن اسمها الحقيقي في حلقتها مع أبلة فاهيتا في برنامج "ليلة فونطاستيك".

وقالت بوسي إن اسمها الحقيقي ياسمين وبوسي هو لقب "الدلع".

