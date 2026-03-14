سلم محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، 8 رخص ذهبية لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية في قطاعات الطاقة، النقل، التصنيع، والخدمات اللوجستية والأغذية، بإستثمارات بالعملة الأجنبية تبلغ 1.2 مليار دولار وبالعملة المحلية نحو 16 مليار جنيه.

وتعرف الرخصة الذهبية بأنها الموافقة الواحدة التي يتحصل عليها المستثمر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بدلًا من أن يضطر المستثمر للمرور على جهات متعددة للحصول على موافقات منفصلة، إذ تمنحه الدولة رخصة واحدة تغطي موافقة تأسيس المشروع، تراخيص البناء، تراخيص التشغيل، وتخصيص الأراضي.

وتبلغ مدة الحصول على الرخصة الذهبية خلال 20 يوم عمل من تاريخ استيفاء المستندات.

وحضر مراسم التسليم اللواء ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار والسيد محمد عياد مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى جانب مجموعة من المستثمرين.

وأكد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تسليم الرخص الذهبية لعدد من المشروعات يعكس إلتزام الدولة بتسريع وتيرة الاستثمار وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، بما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف أن استقطاب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والتصنيع والخدمات اللوجستية يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب مشروعات نوعية تسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.

وأوضح الدكتور فريد، أن الوزارة تسعى لرقمنة كافة إجراءات الحصول على التراخيص لتقليل زمن استجابة الطلبات والقضاء على البيروقراطية بما يضمن تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للابتكار الصناعي والخدمات اللوجستية المتطورة، بما يتسق مع الجهود الجارية وآخرها منصة التراخيص الإلكترونية التي كانت قد اطلقتها هيئة الاستثمار، خلال الفترة الماضية

ما هي المشروعات التي تسلمت الرخصة الذهبية؟

مصنع سيارات بقيمة استثمارية نحو 6.35 مليار جنيه

وسلم الوزير الرخصة الذهبية لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل المصرية لإقامة مصنع متكامل لتصنيع وتجميع السيارات (بنزين، كهرباء، وهجين) ومركبات النقل الخفيف بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 6.35 مليار جنيه مصري، ومن المتوقع أن يوفر 1000 فرصة عمل، ومن المستهدف تنفيذ المشروع يناير 2027.

ميناء جاف بإستثمارات 115.4 مليون دولار

منح الدكتور فريد، الرخصة الذهبية لشركة ميدلوج (MEDLOG السويسرية) لإنشاء وتشغيل ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة 115.4 مليون دولار أمريكي، ومن المرتقب تنفيذ المشروع -الذي يوفر فرص عمل لنحو 650 عامل وموظف- في 30 يونيو 2027

مصنع لإنتاج الصودا باستثمارات 680 مليون دولار

كما حصلت شركة المصرية للصودا آش على الرخصة الذهبية وقام الوزير بتسليمها لمسئولي الشركة، لتدشين مصنع لإنتاج الصودا آش ومشتقاتها (بيكربونات الصوديوم) على مساحة 1.121 مليون متر مربع بمحافظة مطروح بتكلفة استثمارية 680 مليون دولار، ومن المتوقع أن ينتهي تنفيذ المشروع في 30 يونيو 2027، مع توفير فرص عمل لـ 600 عامل مباشرة و 2000 عامل بشكل غير مباشر.

مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون بإستثمارات 172 مليون دولار

وسلم الدكتور فريد، الرخصة الذهبية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون المصرية لإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله بتكلفة إستثمارية 172 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ في 30 يونيو 2027، مع توفير فرص عمل لـ 250 عامل بشكل مباشر و 2000 عامل بشكل غير مباشر.

مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بإستثمارات 207.5 مليون دولار

كما تسلمت شركة مصدر أي بي إتش –مشروع إماراتي مصري مشترك- الرخصة الذهبية لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بتكلفة إستثمارية 207.5 مليون دولار، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري للمشروع في 31 مايو 2027، مع توفير فرص عمل لنحو 2000 عامل وفني ومهندس خلال فترة الإنشاء والتشغيل.

مصنع أدوات ومعدات مكتبية بإستثمارات 8.7 مليار جنيه

وسلم الوزير، الرخصة الذهبية لشركة ديلي إيجيبت الصناعية الصينية لإنشاء مصنع للأدوات المكتبية والمدرسية والرياضية بالعاشر من رمضان بتكلفة 8.74 مليار جنيه مصري، ويوفر 2200 فرصة عمل، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في 15 فبراير 2027.

مصنع غزل ونسيج صيني بإستثمارات 58 مليون دولار

وتسلمت شركة كينجدوم للكتان (KINGDOM LINEN) الصينية الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل مصنع للكتان والغزل والنسيج بمدينة السادات مع الإلتزام بتصدير 100% من إنتاجه للخارج، بتكلفة استثمارية 58 مليون دولار، ومن المتوقع تنفيذ المشروع في يناير 2027.

مصنع أغذية بإستثمارات مليار جنيه

حصلت شركة الأمير المصرية لتصنيع الحاصلات الزراعية على الرخصة الذهبية لإنشاء مجمع لتجهيز وتعبئة الخضروات والفاكهة وتصنيع معجون الطماطم بمدينة السادات بتكلفة مليار جنيه مصري، ومن المتوقع تنفيذ المشروع في أكتوبر 2027، مع توفير 400 فرصة عمل.

وتمنح الرخصة الذهبية للمشاريع التي تساهم في خطة التنمية للدولة وفق معايير تتعلق برأس المال ومساحة الارض وعدد العمالة ، وبالأخص المشروعات التي تضيف قيمة للاقتصاد القومي .

وقد تجاوز إجمالي الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية نحو 52 شركة حتى مطلع مارس الجاري.

ويأتي منح هذه الرخص في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات.