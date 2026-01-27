هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحد عروض الأزياء بباريس

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها على انستجرام أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بفستان شفاف جريء، خطف أنظار الجمهور.

هدى الإتربي

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بملابس رجالية مرتدية جاكت جلد وكرافت وقميص.

ميريام فارس

خضعت الفنانة ميريام فارس لجلسة تصوير جديدة، على هامش إحيائها أحد حفلات الزفاف، وظهرت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية فستان أنيق وجذاب ظهرت خلاله كالأميرات.

مي سليم

خضعت الفنانة مي سليم لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت بإطلالة كاجوال شبابية أنيقة خطفت بها الأنظار.

هيفاء وهبي

خطفت النجمة هيفاء وهبي الأنظار من ظهورها الأنيق والجريء في أسبوع باريس للأزياء الراقية، وظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير، وبالطو باللون الأحمر الصارخ.



داليا البحيري

خطفت الفنانة داليا البحيري الأنظار من أحدث ظهور لها على موقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أسود لامع.



جورجينا

كشفت جورجينا رودريجيز عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، عن وجودها في البيت الأبيض من أجل حضور العرض الخاص للفيلم الوثائقي "ميلانيا" استعدادا لعرضه بالسينمات نهاية شهر يناير الجاري.