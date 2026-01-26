بعد تصدرها التريند.. 20 صورة رومانسية جمعت دنيا المصري وزوجها

تصدرت الفنانة دنيا المصري تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة تجمعها بزوجها، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلاده.

ونشرت دنيا صورة رومانسية تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين والأصدقاء.

احتفلت الفنانة دنيا المصري، بعيد ميلاد زوجها، ونشرت مقطع فيديو احتفالًا به عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

ونشرت دنيا المصري عدد من الصور التي جمعتهما بعدد من المناسبات المختلفة وكتبت: "كل سنة وأنت طيب يا أجمل وأحسن وأجدع راجل في الدنيا، ربنا يحفظك ويسعدك وتحقق كل امنياتك يارب العالمين، العمر كله في حضني حبيبي أنا وديدا".

وظهرت دنيا المصري في مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وشاركت الفنانة دينا المصري في العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "حرب الجبالي" بطولة الفنان أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، وعرض شهر مايو العام الماضي.، ومسلسل "أمير العوامري" بطولة الفنان هاني سلامة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز 20 صور رومانسية جمعت دنيا المصري وزوجها.

