بعد تصدرها التريند..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة (صور)

كتب : هاني صابر

04:51 م 26/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هيفاء وهبي بإطلالة جريئة (3)
  • عرض 4 صورة
    هيفاء وهبي بإطلالة جريئة (2)
  • عرض 4 صورة
    هيفاء وهبي بإطلالة جريئة (4)

تصدر اسم الفنانة هيفاء وهبي، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد إطلالتها الجريئة خلال حضورها أحد عروض الأزياء بالسعودية.

ونشرت هيفاء، مقطع فيديو يظهر إطلالتها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

جاء حضور هيفاء وهبي لعرض الأزياء عقب احياء حفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

يُذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي كانت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

هيفاء وهبي اطلالة هيفاء وهبي فستان هيفاء وهبي

