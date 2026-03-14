تسببت الرياح القوية والعاصفة الترابية التي تعرضت لها محافظة بني سويف، اليوم السبت، في سقوط أحد أبراج الضغط العالي بمدينة الفشن جنوب المحافظة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تقلبات جوية وانعدام للرؤية

وشهدت المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية على الطرق الرئيسية والداخلية، وتسبب في سقوط برج الضغط العالي بمركز الفشن، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق.

تحرك عاجل من الأجهزة التنفيذية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارئ وشركة الكهرباء إلى موقع الحادث لمعاينة البرج واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين حفاظًا على سلامتهم، إلى جانب بدء الفحص الفني لتحديد حجم الأضرار والبدء في أعمال الإصلاح.

تحذيرات للمواطنين

وناشدت محافظة بني سويف المواطنين ضرورة توخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية، في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن التقلبات الجوية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

كما شددت على تجنب الوقوف أو ركن السيارات أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو أعمدة الكهرباء والإنارة، مع ضرورة القيادة بحذر على الطرق وتجنب السرعات العالية بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.