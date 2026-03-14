خلاف على أولوية المرور يشعل خناقة مثيرة في "طنطا"

كتب : علاء عمران

03:48 م 14/03/2026

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مُشاجرة بين شخصين بإستخدام أسلحة بيضاء بالغربية.

تحريات البحث الجنائي أكدت من الفحص، حدوث مشاجرة بتاريخ 12 الجاري بدائرة مركز شرطة طنطا بين "عامل" مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، و "عامل آخر"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، لخلاف بينهما حول أولوية المرور أثناء استقلال أحدهما تروسيكل "بدون لوحات معدنية" والآخر دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما، و بمواجهتهما اقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدى بالسب والضرب "دون حدوث إصابات"، وتم بإرشاد هما ضبط 2 سلاح أبيض الدراجتين الناريتين، المستخدمين فى الواقعة.

جرى التحفظ على المركبتين، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .

