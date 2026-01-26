إعلان

احتفلت بعيد ميلاده.. 10 صور رومانسية جمعت آمال ماهر وزوجها

كتب - معتز عباس:

12:13 ص 26/01/2026
    اطلالة انيقة لامال ماهر
    امال ماهر بالابيض (1)
    امال ماهر بالابيض (2)
    امال ماهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها
    المطربة امال ماهر باطلالة انيقة (2)
    المطربة امال ماهر باطلالة انيقة (1)
    امال ماهر وزوجها علي محجوب في الاسانسير (1)_3
    امال ماهر وزوجها
    امال ماهر وزوجها علي محجوب في الاسانسير (1)
    سيلفي امال ماهر وزوجها علي محجوب_4
    سيلفي رومانسي لامال ماهر وزوجها علي محجوب_5
    امال ماهر وزوجها علي محجوب

تصدرت المطربة آمال ماهر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، بعد احتفالها بعيد ميلاد زوجها مؤخرًا. نشرت آمال ماهر صورًا رومانسية تجمعها بزوجها رجل الأعمال علي محجوب، والتي تفاعل معها المتابعين ووجهوا لهما التهنئة بهذه المناسبة.

ويستعرض لكم مصراوي أبرز 10 صور جمعت الزوجين آمال ماهر وعلي محجوب الفترة الماضية، منذ إعلان الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، في نوفمبر العام الماضي، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، عن زواج المطربة آمال ماهر من رجل الأعمال علي محجوب، وسفرهم لـ باريس من أجل قضاء شهر العسل.

"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات

آمال ماهر أمال ماهر

