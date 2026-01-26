احتفلت بعيد ميلاده.. 10 صور رومانسية جمعت آمال ماهر وزوجها

تصدرت المطربة آمال ماهر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، بعد احتفالها بعيد ميلاد زوجها مؤخرًا. نشرت آمال ماهر صورًا رومانسية تجمعها بزوجها رجل الأعمال علي محجوب، والتي تفاعل معها المتابعين ووجهوا لهما التهنئة بهذه المناسبة.

ويستعرض لكم مصراوي أبرز 10 صور جمعت الزوجين آمال ماهر وعلي محجوب الفترة الماضية، منذ إعلان الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، في نوفمبر العام الماضي، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، عن زواج المطربة آمال ماهر من رجل الأعمال علي محجوب، وسفرهم لـ باريس من أجل قضاء شهر العسل.

اقرأ أيضا..

"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات