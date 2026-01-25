إعلان

بالصور.. رامي جمال في عزاء والد الموزع أحمد إبراهيم

كتب : منال الجيوشي

08:58 م 25/01/2026 تعديل في 09:17 م
    رامي جمال في عزاء والد احمد ابراهيم
    عزاء والد احمد ابراهيم
    رامي جمال
    المطرب رامي جمال حرص على حضور العزاء
    عزاء والد الموزع أحمد إبراهيم (6)
    المطرب رامي جمال يقدم واجب العزاء

تصوير- نادر نبيل:

حرص المطرب والملحن رامي جمال، على حضور عزاء والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

كما حضر العزاء عدد من نجوم الفن، أبرزهم الملحن عمرو مصطفى، الملحن عزيز الشافعي، الشاعر أمير طعيمة، الشاعر تامر حسين.

وكان الموزع أحمد إبراهيم قد أعلن وفاة والده، يوم الجمعة الماضية، وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا حبيبي وروحي مات".

وكان آخر أعمال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم أغنية "خذلني" للفنانة آمال ماهر، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي.

