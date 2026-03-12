أصدر المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أول بيان استراتيجي منذ توليه المنصب، مؤكداً أن بلاده أفشلت جميع محاولات تقسيمها.

ولفت "خمائني"، إلى أن مضيق هرمز يجب أن يظل مغلقًا، مشددًا على أن القواعد العسكرية الأجنبية في المنطقة، وخصوصًا الأمريكية، تهدف للسيطرة وليس للحماية، وأن إيران مضطرة للرد على أي اعتداء انطلق منها.

وأعلن مجتبي خامنئي، أن الرد على الهجمات السابقة سيكون حاسمًا، مؤكدًا استمرار الانتقام لشهداء مدرسة ميناب، حيث دعا المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات الشعبية مثل مسيرات "يوم القدس"، واصفًا ذلك بأنه "الحضور الكاسر للعدو" الضروري لتأكيد قوة إيران الإقليمية.

سبعة محاور لتوجيه المرحلة القادمة

حدد البيان سبعة محاور رئيسية لتوجيه المرحلة المقبلة، تضمنت: دور القائد الشهيد للثورة الإسلامية، مسؤوليات الشعب، مهام القوات المسلحة، مسؤوليات الأجهزة التنفيذية، دور جبهة المقاومة، موقف دول المنطقة، وآليات مواجهة التحديات.

وأكد المرشد الجديد أن محور المقاومة هو "أفضل أصدقائنا" وأن التعاون مع الدول المجاورة يجب أن يستند على الصداقة، مع الاستمرار في استهداف القواعد الأمريكية فقط.

وأكد على أهمية الاستفادة من مضيق هرمز الاستراتيجي في مواجهة الضغوط الخارجية، داعيًا دول المنطقة إلى إغلاق القواعد الأمريكية على أراضيها، مع التأكيد على أن إيران لن تسمح بمرور النفط عبر المضيق حتى تتوقف الولايات المتحدة وإسرائيل عن الهجمات على مواقعها النووية والاستراتيجية.

وتزامن تصريح المرشد الإيراني مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أكد ترامب، أهمية منع إيران من امتلاك أسلحة نووية والسيطرة على الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تتصدر العالم في إنتاج النفط بفارق واضح، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط يعود بالفائدة الاقتصادية الكبيرة على بلاده.

وأضاف "ترامب"، أن أهم ما يشغله كرئيس هو منع ما وصفها بـ"الإمبراطورية الشريرة"، إيران، من امتلاك أسلحة نووية، معربًا عن تصميمه على منع أي تهديد للشرق الأوسط والعالم، ووجه الشكر الجهات المعنية على اهتمامها بهذا الشأن.