بعد إعلان وفاتها.. وكالة "فارس" تنفي رحيل أرملة خامنئي: "لا تزال حية"

كتب : مصطفى الشاعر

08:25 م 12/03/2026

مجتبى خامنئي

نفت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، الأنباء التي تم تداولها بشأن وفاة أرملة المرشد الأعلى الراحل، آية الله علي خامنئي، مؤكدة "عدم صحة المعلومات المنشورة سابقا حول وفاتها".

وأوضحت الوكالة في بيان رسمي: "نود إعلامكم أن زوجة قائد الثورة الشهيد لا تزال على قيد الحياة، وأن الأنباء الأولية التي أشارت إلى استشهادها كانت خاطئة".

تضارب الأنباء بعد "الهجوم المشترك"

يأتي هذا النفي بعدما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت سابق أن "منصورة خوجاستى باقرزادة"، أرملة المرشد الراحل، قد تُوفيت متأثرة بجراحها جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة طهران.

تصفية هرم القيادة وعائلة المرشد

كان التلفزيون الإيراني قد أعلن رسميا مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، في هجوم جوي نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل، استهدف مكتبه بـ "بيت القيادة" صباح الأحد 1 مارس. كما أكدت التقارير مقتل ابنة المرشد وزوجها وحفيدته في ذات الهجوم الذي طال أهدافا حيوية في قلب العاصمة الإيرانية.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلمه مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

علي خامنئي أرملة خامنئي حرب أمريكا وإيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

