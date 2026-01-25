عمرو مصطفى يصل عزاء والد الموزع أحمد إبراهيم.. صور

عزيز الشافعي وأمير طعيمة.. توافد نجوم الفن والموسيقى على عزاء والد الموزع

كتب - معتز عباس:

تصوير - نادر نبيل:

وصل الملحن عمرو مصطفى عزاء والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، اليوم الأحد، المقام في مسجد الشرطة في التجمع.

حرص عدد من نجوم الفن والموسيقى على تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة والد الموزع الموسيقي الراحل.

حضر العزاء الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، الملحن أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، وغيرهم.

يذكر أن الموزع أحمد إبراهيم،أعلن الجمعة الماضية، عن وفاة والده، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا حبيبي وروحي مات".

آخر أعمال الموزع أحمد إبراهيم أغنية "خذلني" مع المطربة آمال ماهر، وتم طرحها على "يوتيوب" وتعاون فيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي.

