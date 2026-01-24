بعد طرح بوستر "الكينج".. 20 صورة لـ محمد إمام من أبرز أعماله

شيري عادل تنشر صورًا لها في رحلة نيلية

كتب- مروان الطيب:

ينتظر الفنان محمد إمام عرض مسلسل "الكينج" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026، وكشفت الشركة المنتجة للمسلسل منذ قليل عن البوستر الرسمي استعدادا لعرضه.

تصدر الفنان محمد إمام بوستر مسلسل "الكينج" وسط عدد من نجوم الدراما التلفزيونية هم الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر، الفنانة ميرنا جميل، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنانة بسنت شوقي، والفنان الكبير كمال أبو رية.

ونجح الفنان محمد عادل إمام في حجز مقعدا وسط أبرز نجوم جيله، وقدم خلال السنوات الماضية عدد من الأعمال التلفزيونية التي تعاون خلالها مع نخبة من ألمع النجوم وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

وكانت آخر مشاركات الفنان محمد إمام في الدراما التلفزيونية بمسلسل "كوبرا" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية، حيث صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

ويشارك محمد إمام ببطولة عدد من الأعمال السينمائية والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم " شمس الزناتي: البداية"، وفيلم "صقر وكناريا" ويشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية هم شيكو، خالد الصاوي، إنتصار، نسرين أمين، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

