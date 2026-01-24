إعلان

بعد طرح بوستر "الكينج".. 20 صورة لـ محمد إمام من أبرز أعماله

كتب : مصراوي

08:36 م 24/01/2026
    محمد إمام مع أحمد فتحي
    كواليس فيلم أبو نسب
    بوستر مسلسل الكينج
    محمد إمام مع المخرج بيتر ميمي
    محمد إمام مع شقيقه المخرج رامي إمام
    محمد إمام مع فريق مسلسل الكينج في ماليزيا
    محمد إمام مع كزبرة في مسلسل كوبرا
    محمد إمام مع كريم محمود عبد العزيز
    محمد إمام من حفل جوي أووردز 2026
    محمد إمام من كواليس تصوير الكينج
    محمد إمام مع مي عز الدين من كواليس مسلسل كوبرا
    محمد إمام من كواليس تصوير شمس الزناتي
    محمد إمام من كواليس مسلسل الاختيار
    محمد إمام من كواليس مسلسل النمر
    محمد إمام من كواليس مسلسل هوجان
    محمد إمام من كواليس فيلم اللعب مع العيال
    محمد إمام من مسلسل كوبرا
    محمد إمام وشيكو من كواليس صقر وكناريا
    محمد إمام وأسماء جلال

كتب- مروان الطيب:

ينتظر الفنان محمد إمام عرض مسلسل "الكينج" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026، وكشفت الشركة المنتجة للمسلسل منذ قليل عن البوستر الرسمي استعدادا لعرضه.

تصدر الفنان محمد إمام بوستر مسلسل "الكينج" وسط عدد من نجوم الدراما التلفزيونية هم الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر، الفنانة ميرنا جميل، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنانة بسنت شوقي، والفنان الكبير كمال أبو رية.

ونجح الفنان محمد عادل إمام في حجز مقعدا وسط أبرز نجوم جيله، وقدم خلال السنوات الماضية عدد من الأعمال التلفزيونية التي تعاون خلالها مع نخبة من ألمع النجوم وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

وكانت آخر مشاركات الفنان محمد إمام في الدراما التلفزيونية بمسلسل "كوبرا" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية، حيث صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

ويشارك محمد إمام ببطولة عدد من الأعمال السينمائية والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم " شمس الزناتي: البداية"، وفيلم "صقر وكناريا" ويشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية هم شيكو، خالد الصاوي، إنتصار، نسرين أمين، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

اقرأ أيضا:
القائمة المبدئية لـ القنوات العارضة لمسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)

بعد جدل انفصاله عن إيمان الزيدي.. أول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها عبدالمنصف

محمد إمام مسلسل الكينج مسلسلات رمضان 2026

