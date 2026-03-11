إعلان

283 هدفًا.. البحرين تكشف حصيلة تدمير المسيّرات والصواريخ الإيرانية

كتب : مصطفى الشاعر

12:39 م 11/03/2026

منظومات الدفاع الجوي البحريني

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي تواصل بنجاح التصدي لموجات تتابعية من "الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة"، مؤكدة يقظة رجالها في مواجهة الهجوم الغاشم الذي يستهدف أمن المملكة.

حصيلة الاعتراضات: 283 هدفا تحت السيطرة

كشفت القيادة العامة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، عن حصيلة العمليات منذ بدء العدوان، حيث تم اعتراض وتدمير "106 صواريخ" و "177 طائرة مسيّرة" كانت تستهدف أراضي المملكة.

وأعربت القيادة عن فخرها بالجاهزية القتالية المتقدمة والكفاءة العملياتية لرجال الدفاع الجوي، مؤكدة أن "سماء المملكة مصونة" بفضل هذا الأداء المشرف الذي يبعث على الطمأنينة.

تحذيرات أمنية مشددة

أهابت القيادة العامة بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة أو الأجسام المشبوهة.

كما شددت على "منع تصوير العمليات العسكرية" أو مواقع سقوط الحطام، داعية إلى عدم تناقل الشائعات واستقاء المعلومات حصرا من المصادر الإعلامية الرسمية والحكومة الرسمية.

انتهاك صارخ للقوانين الدولية

أوضحت مملكة البحرين، أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، يعد "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه الهجمات العشوائية تمثل "تهديدا مباشرا" للسلم والأمن الإقليميين.

يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.

