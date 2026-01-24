إعلان

بالصور| ماجد الكدواني يروي بطولات الشرطة في عيدها الـ74

كتب : منى الموجي

03:04 م 24/01/2026
    بطولات الشرطة المصرية
    ماجد الكدواني

كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان ماجد الكدواني بدور الراوي لبطولات الشرطة، في الاحتفالية التي أقيمت اليوم السبت 24 يناير، بمناسبة عيد الشرطة الـ74، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الكدواني "على اختلاف الأزمنة والشكل والأسماء اللي هيحكي عننا يقدر يقول ما شاء، دي حكاية يحكيها الزمان يحكي ويتوصى عن ناس في حب البلد ماسابتش ولا فرصة إلا وجت أثبتت بطولات هنحكيها، في كل خطوة لبلدنا كان ليها بصمة، الشرطة كانت ومازالت ولحد آخر يوم ضهر لبلدنا وسند نسند عليه ونقوم، على مدار الزمن الشرطة دايما هنا حاضرة ودافعة التمن.. الشرطة قصة وطن".

وروى بصوته بطولات الشرطة على مر السنين، في تواريخ مختلفة، منها: 1952، 1956، دورهم في حماية الوطن ومقاومة العدو، وفي 1973، ومحاربة الإرهاب.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، احتفالية عيد الشرطة الـ74، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتضمن الاحتفال عرضًا لجهود وزارة الداخلية في ترسيخ الأمن ومواجهة الجريمة والإرهاب، كما تم تقديم فقرات فنية تجسد حجم التضحيات التي يبذلها رجال الشرطة يوميًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

ماجد الكدواني عيد الشرطة عيد الشرطة الـ 74 عبدالفتاح السيسي

