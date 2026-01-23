بإطلالة جريئة.. هدى الإتربي تخطف الأنظار من أحدث ظهور

نشرت الفنانة هدى الإتربي صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها من أحدث ظهور على السوشيال ميديا.

ظهرت هدى الإتربي بإطلالة جريئة وأنيقة خطفت بها الأنظار، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

أعمال تنتظر عرضها هدى الإتربي قريبا

تشارك هدى الإتربي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة الفنان ياسر جلال والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، وعلى شاشة السينما تشارك الفنان رامز جلال بطولة فيلم "بيج رامي"، كما تشارك بفيلم "101 مطافي" بطولة محمد عبد الرحمن، أوس أوس، بيومي فؤاد، تأليف ضياء أمين، إخراج محمد أمين.

