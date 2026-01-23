محمود البزاوي ينشر صورا من كواليس"علي كلاي".. والعوضي: "نجمي المفضل"

كارولين عزمي تخطف الأنظار ودينا فؤاد مع ابنتها.. لقطات نجوم الفن خلال 24

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان محمود البزاوي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورا تجمعه مع الفنان أحمد العوضي من كواليس تصوير مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر البزاوي، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مافيا ستايل".

وتفاعل الفنان أحمد العوضي مع تدوينته، وعلق قائلا: "نجمي المفضل".

تدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول ملاكم قوي يحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد العوضي، درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.