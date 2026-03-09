نقل موقع أكسيوس الأمريكي، عن خمسة مصادر مطلعة، أن الحكومة اللبنانية اقترحت إجراء محادثات سلام مباشرة مع إسرائيل، من خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل إنهاء الحرب بشكل نهائي.

وأكدت المصادر أن الحكومة اللبنانية أصبحت تشعر بقلق بالغ بسبب الحرب المتجددة، التي أشعلها حزب الله بعدما بإطلاق صواريخ على إسرائيل من أجل دعم إيران في حربها التي تخوضها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت المصادر إن ردود الفعل الأمريكية والإسرائيلية لقيت الطلب المقدم من الحكومة اللبنانية بشكل بارد ومتسمة بالشك العميق، بسبب عدم قدرة الجيش اللبناني اتخاذ أي إجراء ذي مغزى ضد حزب الله المدعوم من إيران.

وأوضحت المصادر، أن الولايات المتحدة تعاملت بعدم اهتمام بشأن تقديم الوساطة في المحادثة بين لبنان وإسرائيل، إلا أن إسرائيل أصررت على استغلال الفكرة من أجل تفكيك حزب الله بشكل نهائي.

ولفت المسؤولين الأمريكي والإسرائيلي، إلى أن حكومة لبنان تواصلت الأسبوع الماضي مع المبعوث الأمريكي توم براك وطلبت منه التوسط مع إسرائيل.

وذكر أكسيوس، أن الأغلبية في الحكومة الإسرائيلية رفضت التواصل بشأن لبنان بشكل قاطع في إشارة إلى أن الوقت قد فات.

وقال مسؤول إسرائيلي لـ"أكسيوس"، إن الحكومة اللبنانية زعمت خلال طلبها أن بعض أعضاء حزب الله كانوا منفتحين على التوصل إلى اتفاق.

وأضاف مصدر مطلع على القضية لموقع أكسيوس: "أنه لا يوجد أي اهتمام من جانب إدارة ترامب بالتعامل مع لبنان، مؤكدا أنه لا أحد في واشنطن يرد على مكالماتهم.