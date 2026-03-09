أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق كورنيش الإسكندرية بمنطقة الشاطبي، في نطاق حي وسط، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لنقل المصابين وتسيير الحركة المرورية.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الكورنيش بالقرب من كازينو الشاطبي. وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمرور إلى موقع البلاغ، يرافقهم عدد من سيارات الإسعاف.

المعاينة الأولية للحادث

وبالفحص والمعاينة، تبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، ما أدى إلى انحرافهما واصطدامهما بالرصيف الجانبي للطريق، الأمر الذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات وجروح متفرقة.

نقل المصابين للمستشفى

جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما قامت الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بطريق الكورنيش.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب وقوع التصادم.