بعد طرح إعلان "فن الحرب".. 20 صورة لـ يوسف الشريف من أعماله السابقة

يواصل الفنان يوسف الشريف الترويج لمسلسل "فن الحرب" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر يوسف الشريف البرومو الرسمي للمسلسل إلى جانب عدد من الملصقات الدعائية، وسط ترقب جمهوره ومحبيه لعودته بعد غياب سنوات.

وقدم الفنان يوسف الشريف خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال التليفزيونية التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

ويحرص الفنان يوسف الشريف دائما على تقديم أعمال تتميز بالاختلاف وهو ما يلقى إعجاب الملايين من المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وكانت آخر مشاركات يوسف الشريف في الدراما التليفزيونية بمسلسل "كوفيد 25" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2021.

تدور أحداث المسلسل في عام 2025، حول انتشار فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب ياسين المصري كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم.

