أقيم مساء اليوم الخميس، عزاء الاستايلست ريهام عاصم بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وشهد العزاء ظهور والدة ريهام وهى تمسك المصحف بيدها، وهى منهارة بالبكاء حزنا على رحيل ابنتها.

وقالت والدة ريهام في عزاء ابنتها: "يا قلب أمك، بنتي الوحيدة راحت مني، وخلصوا عليها، موتوا بنتي وعمري..عايزة بنتي ترجعلي تاني".

ورحلت الاستايلست ريهام عاصم عن عالمنا بعد دخولها العناية المركزة.

وأشرفت الاستايلست ريهام عاصم كمصممة أزياء بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي تعاونت فيها مع أبرز النجوم منها فيلم "بنك الحظ" عام 2017 بطولة الفنان محمد ممدوح والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني، مسلسل "شقة فيصل" عام 2019 بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، فيلم "عمهم" عام 2022 بطولة الفنان محمد إمام.